В Италии из-за смерча затонула прогулочная лодка с туристами: есть погибшие

По данным журналистов, часть людей сразу подобрали катера, которые стали свидетелями происшествия, а некоторые пассажиры смогли доплыть до берега.

В результате сильной грозы на озере Маджоре на севере Италии произошло затопление прогулочной лодки, на которой находились иностранные туристы. К сожалению, в результате происшествия погибли четыре человека. Об этом сообщает издание ANSA.

Вечером 28 мая произошел инцидент с прогулочной лодкой, которую группа иностранных туристов арендовала для празднования дня рождения. На борту находилось 24 человека, включая двух членов экипажа.

В это время над водой началась гроза с сильным ветром. В результате образовался смерч — лодка перевернулась и затонула в районе между муниципалитетами Арона и Сесто-Календе. В результате происшествия погибли четыре человека, а остальные пассажиры были спасены.

Часть людей сразу была подобрана другими катераами, которые были свидетелями происшествия, а остальные люди смогли самостоятельно доплыть до берега. Спасатели начали активные поисковые операции, привлекая дайверов и вертолет.

Операцию усложняли продолжающаяся непогода и темнота. Несмотря на эти трудности, спасателям удалось установить, что четыре человека погибли в результате происшествия. Работа спасателей продолжается с целью обеспечения безопасности и помощи пострадавшим.

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