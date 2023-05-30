"Наскучил" второй класс: 12-летний мальчик окончил колледж с 5 дипломами (видео)

Кловис Хунг, который поступил в колледж в 9 лет, стал самым молодым человеком в 108-летней истории колледжа Фуллертон, получившим не одну, а пять степеней младшего специалиста. Его средний балл составил 3,92.

В США 12-летний Кловис Хунг из Калифорнии попал в заголовки национальных и мировых газет после того, как в этом месяце окончил колледж. Об этом пишет Next Shark.

Мальчик, который поступил в колледж в 9 лет, стал самым молодым человеком в 108-летней истории колледжа Фуллертон, получившим не одну, а пять степеней младшего специалиста.

Кловис Хунг учился в обычной школе до 7 лет, когда ему "наскучил" второй класс. Его мать, Сонг Чой, которая работает репетитором уже более 20 лет, решила взять его на домашнее обучение.

"Мой муж и две дочери сказали, что я сошла с ума. Но я доверяю своему инстинкту. Я знаю, что он очень уникальный ребенок, потому что он очень любопытный и умный", — рассказала Чой в интервью газете Los Angeles Times.

Кловис окончил колледж по программе "специальный прием", которая позволила ему поступить в высшие учебные Фото: Los Angeles Times

После года домашнего обучения Кловис поступил в колледж Фуллертона. Его решение о поступлении было вдохновлено другим выпускником этого учебного заведения, Джеком Рико, который ранее установил рекорд, окончив обучение с четырьмя дипломами в возрасте 13 лет в 2020 году.

"Я также хотел стать самым молодым выпускником. Я не ожидал, что смогу его превзойти", — сказал Кловис в интервью KABC.

20 мая мальчик побил рекорд Джека, пройдя через сцену и получив пять степеней Associate of Arts: История, Социальные науки, Социальное поведение и саморазвитие, Искусство и самовыражение человека, Наука и математика. Его средний балл составил 3,92.

"Я чувствую гордость за себя. Упорный труд наконец-то окупился", — сказал он в официальном пресс-релизе.

Кловис окончил колледж по программе "специальный прием", которая позволила ему поступить в высшие учебные, выполняя программу домашнего обучения. Он признался, что немного нервничал, когда в начале каждого семестра входил в новую аудиторию.

"Первый вопрос, который обычно задают преподаватели и однокурсники, — сколько мне лет. Они удивляются тому, что я здесь делаю, и всегда интересуются баллами на контрольных работах и экзаменах. Однако через некоторое время я показал серьезное отношение к учебе; все они верят в мои способности и решимость получать хорошие оценки", — сказал он.

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