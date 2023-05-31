Дошло до суда: оппозиция ЮАР против, чтобы "нога Путина ступала на землю страны", — СМИ

Оппозиция требует от суда разрешения на арест президента РФ и категорически выступает против изменения закона, который мог бы позволить тому посетить страну.

Оппозиционная партия Южной Африки "Демократический альянс" заявила, что подала в суд иск по аресту российского президента Владимира Путина, если он приедет на саммит БРИКС. Об этом сообщает "Голос Америки".

Оппозиционеры заявляют, что суд должен дать разрешение на арест диктатора, "если нога Путина ступит на землю Южной Африки".

"Партия добивается этого решения, чтобы обеспечить отсутствие правовой неопределенности относительно процедуры, которой следует придерживаться, и обязательств, возложенных на государство, если президент Путин ступит на территорию Южной Африки", — заявил теневой министр юстиции от "Демократического альянса" Глиннис Брейтенбах.

Он напомнил, что в 2015 обвиняемый в военных преступлениях президент Судана Омар аль-Башир посетил ЮАР, но был вынужден прервать свой визит, иначе рисковал быть арестованным.

Напомним, сегодня, 31 мая заместитель министра государственных предприятий ЮАР Обид Запела заявил, что страна планирует изменить законодательство перед саммитом БРИКС.

29 мая стало известно, что Южно-Африканская республика намерена предоставить дипломатический иммунитет для двух встреч официальных лиц из группы стран БРИКС. В рамках этих встреч возможно посещение Владимиром Путиным Южно-Африканской республики летом.

Напомним, что 11 мая посол США в ЮАР заявил, что ЮАР снабжала боеприпасами и оружием Россию. Вашингтон серьезно отнесся к обнаружению поставок оружия из африканской страны для Москвы и считает это проблемой. Президент ЮАР, в свою очередь, заявил об изучении данного вопроса.

Однако 13 мая стало известно, что посол США извинился за то, что обвинил ЮАР в военной помощи России. В МИД ЮАР заявили, что у правительства нет записей о продаже оружия россиянам. Президент страны Сирил Рамафоса призвал провести расследование этого дела.