Тайны "Царского села" Путина: скрытые браки и недвижимость, — расследование (видео)

Российские журналисты раскрыли подозрительное отсутствие официальных браков и необычную недвижимость, связанную с близкими российского президента.

Российские журналисты издания "Проект" 1 июня выпустили расследование, посвященное "Царскому селу" Владимира Путина и его жильцам.

По данным журналистов, младшая дочь президента России, Катерина Тихонова, возможно, не зарегистрировала официальный брак с Кириллом Шамаловым. Их свадьба состоялась в 2013 году, однако документы Шамалова, анализируемые "Проектом" включая его паспорт, не содержат информации о браке.

Одной из предполагаемых причин отказа от официального брака может быть попытка утаить связь Тихоновой с недвижимостью, которую они, по мнению "Проекта", получили в подарок от Владимира Путина.

Эта недвижимость, включающая два дома, расположена неподалеку от резиденции Путина в Ново-Огарево. Дома были оформлены на Шамалова незадолго до свадьбы с Тихоновой. Ранее владельцами этих особняков были панамские оффшорные компании.

Один из этих домов занимали сами Тихонова и Шамалов, при этом они потратили не менее девяти миллионов евро на его реконструкцию. Второй дом был передан Артуру Очеретному, новому партнеру Людмилы, бывшей жены Путина и матери его старших дочерей.

В 2016 году, когда Шамалов и Тихонова расстались, оба дома были выкуплены фирмой, связанной с российским миллиардером Аркадием Ротенбергом, другом Путина.

Помимо бывшей жены и младшей дочери Путина Катерины Тихоновой также поселилась рядом с резиденцией отца в Ново-Огарево и его старшая дочь Мария Воронцова. Согласно данным "Проекта", она владела двумя участками земли (один из них примыкает к резиденции Путина), которые были зарегистрированы на оффшорные компании. Также, подобно Тихоновой, Воронцова не регистрировала брак с партнерами.

Напомним, 28 апреля сообщалось, что компании, которые принадлежат дочерям президента РФ Владимира Путина Катерине Тихоновой и Марии Воронцовой за год полномасштабной войны России против Украины заработали боле 1,2 млрд рублей.

Ранее, 13 января, российские журналисты сообщили, что дочери Путина заработали 10 млн рублей за 2022-й год. В прошлом году старшая дочь президента РФ Владимира Путина Мария Воронцова заработала 9,6 млн рублей, в то время как младшая, Катерина Тихонова, — 5,7 млн.