120 погибших, 800 раненых: в Индии столкнулись два поезда, шедших навстречу друг другу (видео)
Около 12 вагонов пассажирского поезда пошли под откос в районе Баласоре (штат Одиша), что в восточной части страны. Спасатели пытались достать около 200 застрявших пассажиров.
По меньшей мере 120 человек погибли и еще 800 пострадали в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Индии. Об этом Об этом сообщает Press Trust of India со ссылкой на официальные сообщения властей и СМИ Индии.
Около 12 вагонов пассажирского поезда пошли под откос в районе Баласоре (штат Одиша), что в восточной части страны.
Главный администратор района Баласор Даттатрая Бхаусахеб Шинде сообщил, что число жертв уже составило как минимум 50 человек.
Сообщается, что во время этого случая, который произошел в 200 километрах от столицы штата Бхубанешвар, поезда двигались навстречу друг другу.
По данным агентства Press Trust of India, одним из столкнувшихся поездов был Coromandel Express, который направлялся из Калькутты в Ченнаи.
Амитабх Шарма, представляющий железнодорожное министерство, заявил, что сошли с рельсов примерно 10-12 вагонов одного поезда. Обломки некоторых из поврежденных вагонов оказались на соседних путях.
Перевернулись также около трех вагонов второго поезда.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что потрясен произошедшим, и выразил соболезнования семьям погибших.
Напомним, что во время сильнейшего за последние 100 лет наводнения в Италии тела погибших находили в десятках километров от их домов. Погибли по меньшей мере 13 человек, еще 13 тысячам пришлось покинуть свое жилье.
Также сообщалось, что во время шторма на озере в северной части Италии погибли спецагенты, их плавучий дом перевернулся.