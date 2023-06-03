"О Боже, помогите мне": полицейские стояли и смотрели, как мужчина тонет в озере (видео)

Семья Бикингс подает иск через год после того, как мужчина утонул в городском озере Темпе. Спор вокруг этого дела возник из-за того, что полицейские не прыгнули в воду, чтобы спасти его.

В США полицейские стояли и смотрели на то, как Шон Бикингс молил о помощи из воды озера Темпе Таун в Аризоне. Об этом пишет Fox News.

Мужчине было 34 года, когда он утонул 28 мая 2022 года. В иске говорится, что за несколько месяцев до и после этого на озере утонули и другие люди, и утверждается, что город Темпе проявил халатность в обеспечении безопасности этого места.

Издание отмечает, что один из офицеров сказал, что не будет прыгать за утопающим мужчиной. Об этом говорится в иске, поданном от имени матери Бикингса 26 мая.

"Пожалуйста, я не могу дотянуться. О Боже. Пожалуйста, помогите мне", — кричал потерпевший мужчина.

Бикингс исчез под водой около 5:16 утра, примерно через четыре минуты после того, как он вошел в воду, говорится в иске. Его тело было найдено примерно через шесть часов пожарными спасателями, говорится в иске.

Один из офицеров сказал, что не будет прыгать за утопающим мужчиной Фото: NBC News

"Прошел год, а они все еще скорбят. Они опустошены, особенно его мама. Это ее ребенок", — сказал о близких Бикингса Бенджамин Тейлор, адвокат, представляющий интересы его семьи.

В иске обвиняются город Темпе и полицейские, находившиеся на месте происшествия, в халатности, утверждая, что они не выполнили свой долг по обеспечению безопасности Бикингса. Город также не защитил общественность от опасных условий и не принял надлежащих мер безопасности вокруг озера, говорится в иске.

По словам Тейлора, офицер полиции проявил "бессердечность" в обращении с Бикингсом, который умолял о помощи, пытаясь выбраться из воды. Офицеры также надели наручники на знакомого Бикингса, который находился на месте происшествия и умолял офицеров помочь другу.

После смерти Бикингса полицейские, находившиеся на месте происшествия, были отправлены в "недисциплинарный" оплачиваемый административный отпуск, но позже были восстановлены в должности, согласно заявлению городских властей.

Ранее Фокус писал, что в США беременная женщина спасла детей из горящего школьного автобуса. Имунек Уильямс, которая находится на восьмом месяце беременности, уверена, что ей помогли ее "материнские инстинкты" когда она пыталась обеспечить безопасность учеников.

Также сообщалось, что в США мужчину пришлось спасать при помощи троса и вертолета. Он был найден стоящим в темноте в нескольких футах от своего перевернувшегося велосипеда. Американец пытался продолжить путь без транспортного средства, но застрял.