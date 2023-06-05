В Вирджинии разбился самолет: до крушения его хотели перехватить истребители F-16

Гражданский самолет Cessna 560 направлялся в Нью-Йорк. Он отклонился от курса на 500 километров и пролетел возле Капитолия, когда Джо Байден играл в гольф.

В американском штате Вирджиния разбился гражданский самолет Cessna 560 Citation V. Перед крушением его хотели перехватить истребители F-16, сообщил 5 июня американский чиновник в интервью телеканалу CNN.

Самолет вылетел из муниципального аэропорта Элизабеттон в штате Теннесси и направлялся в аэропорт Лонг-Айленд Макартур в Нью-Йорке. Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что судно потерпело крушение малонаселенном районе гористой местности.

"Пилот не реагировал, Cessna разбился недалеко от национального леса Джорджа Вашингтона. NORAD (командование воздушно-космической обороны США) пытался установить контакт с пилотом до аварии", — говорится в сообщении.

В самолете было четыре человека, он отклонился от курса на 500 километров. Власти заявляют, что на месте крушения выживших людей не нашли.

Истребители не сбивали самолет. Военным разрешили летать на сверхзвуковых скоростях, недалеко от Вашингтона из-за этого слышали звуковой удар. Пилоты истребителей пытались подать сигнал пилоту Cessna, но он не среагировал, отметили знакомые с ходом расследования источники.

В полиции Капитолия заявили, что их подразделения привели в режим повышенной готовности, когда самолет пролетал рядом. Спецслужбы США заявили, что не меняли позиций для обеспечения безопасности президента Джо Байдена.

"Президент играл в гольф на поле базы морской авиации Эндрюс в Мэриленде", — отметили собеседники CNN.

Напомним, что в марте этого года в оккупированном Енакиево Донецкой области упал истребитель-бомбардировщик Су-34 армии России.

А в сентябре прошлого года в США самолет морских сил столкнулся с птицей и упал в Техасе. В результате инцидента был поврежден как минимум один дом.