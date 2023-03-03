Взрыв и густой дым: в сети показали падение Су-34 в Енакиево (видео)

Вражеский истребитель в Донецкой области сбили украинские зенитчики. Воздушные силы ВСУ сообщили о смерти одного пилота и тяжелом состоянии другого.

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Местные сняли падение российского истребителя-бомбардировщика Су-34 в оккупированном Енакиево Донецкой области. Видео со взрывом самолета страны-агрессорки опубликовали в телеграмм-канале "Типичный Донецк".

На видео видно, как бомбардировщик падает на землю и взрывается, после чего в небо поднимается густой черный дым.

[ + – ] Видео падения вражеского Су-34 в Донецкой области

В том же канале обнародовали видео момента, когда сбили истребитель. Местные сняли, как Су-34 летел над Донецкой областью и был поражен снарядом, после чего начал падать.

На другом видео местных видно, что российский самолет горел, падая на землю.

Что уже известно?

О сбитии истребителя оккупационные власти сообщили в 13:51. Позже возникла версия, что его ликвидировали сами оккупанты.

Однако Воздушные силы Украины подтвердили ликвидацию Су-34. Самолет сбили бойцы Никопольского зенитного ракетного полка. "Давно зенитчики Воздушных Сил не радовали такой сбитой целью", — заявили в ВСУ. По их информации, один из пилотов погиб, а другой "готовился составить ему компанию".

Напомним, 3 марта прессслужба СБУ сообщила о вынесении приговора российскому летчику, бомбившему Харьков. Захватчик проведет 12 лет за решеткой. Его задержали, когда он катапультировался из сбитого Нацгвардией самолета.

Также 3 марта российская редакция издания "Радио Свобода" сообщила об исчезновении шести истребителей-бомбардировщиков Су-34 из аэродрома в Ейске. Журналисты сравнили спутниковые снимки за 15 февраля и 2 марта и не нашли шесть вражеских самолетов, ранее зафиксированных. 28 февраля местные сообщали о взрывах на аэродроме в Ейске.