Вибух та густий дим: у мережі показали падіння Су-34 у Єнакієвому (відео)

Ворожий винищувач на Донеччині збили українські зенітники. Повітряні сили ЗСУ повідомили про смерть одного пілота та важкий стан другого.

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Місцеві зафільмували падіння російського винищувача-бомбардувальника Су-34 в окупованому Єнакієвому Донецької області. Відео з вибухом літака країни-агресорки опублікували у телеграм-каналі "Типовий Донецьк".

На відео видно, як бомбардувальник падає на землю та вибухає, після чого в небо підіймається густий чорний дим.

[ + – ] Відео падіння ворожого Су-34 на Донеччині

У тому ж каналі оприлюднили відео моменту збиття винищувача. Місцеві зафільмували, як Су-34 летів над Донеччиною та був уражений снарядом, після чого почав падати.

На іншому відео місцевих видно, що російський літак горів, падаючи на землю.

Що вже відомо?

Про збиття винищувача окупаційна влада повідомила о 13:51. Пізніше виникла версія, що його ліквідували самі окупанти.

Однак Повітряні сили України підтвердили ліквідацію Су-34. Літак збили бійці Нікопольського зенітного ракетного полку. "Давно зенітники Повітряних Сил не тішили такою збитою ціллю", — заявили у ЗСУ. За їхньою інформацією, один з пілотів загинув, а інший "готувався скласти йому компанію".

Нагадаємо, 3 березня пресслужба СБУ повідомила про винесення вироку російському льотчику, що бомбардував Харків. Загарбник проведе 12 років за ґратами. Його затримали, коли він катапультувався зі збитого Нацгвардією літака.

Також 3 березня російська редакція видання "Радіо Свобода" повідомила про зникнення шести винищувачів-бомбардувальників Су-34 з летовища у Єйську. Журналісти порівняли супутникові знімки за 15 лютого та 2 березня та не знайшли шість ворожих літаків, що були зафіксовані раніше. 28 лютого місцеві повідомляли про вибухи на аеродромі в Єйську.