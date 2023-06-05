В Италии более 20 спецагентов попали в аварию на катере: погибли 4 человека, – СМИ

Жертвами трагедии из-за шторма на озере Маджоре стали 2 работника спецслужб Италии — 53-летняя Тициана Барноби и 62-летний Клаудио Алонци. По данным журналистов, погиб и отставной агент "Моссада".

В результате аварии катера с двумя десятками спецагентов на борту в Италии на озере Маджоре 28 мая погибли четыре человека. Об этом сообщила радиостанция BBC 5 июня.

Один из погибших — агент израильской разведки "Моссад", двое — офицеры итальянской разведки, а четвертая жертва — россиянка. Всего на борту было 23 человека, они отправились в круиз по озеру, которое разделено между регионами Ломбардия и Пьемонта, а также со швейцарским кантоном Тичино.

ВВС уточняет, что в итальянской Ломбардии находится ряд производителей товаров военного назначения. А Швейцария считается транзитной страной для разведчиков.

Прокурор Карло Носерино сообщил о нахождении на катере 13 итальянских агентов и 8 израильских. Лишь капитан Клаудио Карминати и его жена, 50-летняя россиянка Анна Божкова, не работали на разведорганы.

Неожиданно на озере начался шторм — порывы ветра достигали 70 км/ч.

"В течение 30 секунд на нас обрушился апокалипсис. Лодка сразу перевернулось, мы упали в воду", – рассказал Карминати.

Среди погибших оказалась работники итальянских спецслужб — 53-летняя Тициана Барноби и 62-летний Клаудио Алонци, а также отставной агент "Моссада" 50-летний Шимони Эрец.

Остальным удалось спастись, они быстро собрали вещи из гостиничных номеров и больниц, где проходили лечение, и уехали.

"Нет никаких документов о тех, кто лечился. Израильтяне бросили арендованные автомобили, в понедельник (29 мая) их доставили домой на израильском самолете, который подобрал их в Милане", — указало ВВС.

Личности выживших не разглашаются. Судьи выясняют, почему на борту катера было больше людей, чем разрешено, и как он отправился в круиз при плохой погоде.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил в среду, что погибший израильтянин был отставным сотрудником Моссад.

Напомним, что в мае этого года 40-метровая яхта перевернулась в районе египетского Бермудского треугольника. Благодаря эффективной работе матросов удалось предотвратить гибель людей.

Фокус 5 апреля писал об утонувшем грузовом судне у берегов Турции, которое направлялось в Украину. Спасатели искали девять членов экипажа.