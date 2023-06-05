В Италии более 20 спецагентов попали в аварию на катере: погибли 4 человека, – СМИ
Жертвами трагедии из-за шторма на озере Маджоре стали 2 работника спецслужб Италии — 53-летняя Тициана Барноби и 62-летний Клаудио Алонци. По данным журналистов, погиб и отставной агент "Моссада".
В результате аварии катера с двумя десятками спецагентов на борту в Италии на озере Маджоре 28 мая погибли четыре человека. Об этом сообщила радиостанция BBC 5 июня.
Один из погибших — агент израильской разведки "Моссад", двое — офицеры итальянской разведки, а четвертая жертва — россиянка. Всего на борту было 23 человека, они отправились в круиз по озеру, которое разделено между регионами Ломбардия и Пьемонта, а также со швейцарским кантоном Тичино.
ВВС уточняет, что в итальянской Ломбардии находится ряд производителей товаров военного назначения. А Швейцария считается транзитной страной для разведчиков.
Прокурор Карло Носерино сообщил о нахождении на катере 13 итальянских агентов и 8 израильских. Лишь капитан Клаудио Карминати и его жена, 50-летняя россиянка Анна Божкова, не работали на разведорганы.
Неожиданно на озере начался шторм — порывы ветра достигали 70 км/ч.
"В течение 30 секунд на нас обрушился апокалипсис. Лодка сразу перевернулось, мы упали в воду", – рассказал Карминати.
Среди погибших оказалась работники итальянских спецслужб — 53-летняя Тициана Барноби и 62-летний Клаудио Алонци, а также отставной агент "Моссада" 50-летний Шимони Эрец.
Остальным удалось спастись, они быстро собрали вещи из гостиничных номеров и больниц, где проходили лечение, и уехали.
"Нет никаких документов о тех, кто лечился. Израильтяне бросили арендованные автомобили, в понедельник (29 мая) их доставили домой на израильском самолете, который подобрал их в Милане", — указало ВВС.
Личности выживших не разглашаются. Судьи выясняют, почему на борту катера было больше людей, чем разрешено, и как он отправился в круиз при плохой погоде.
Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил в среду, что погибший израильтянин был отставным сотрудником Моссад.
Напомним, что в мае этого года 40-метровая яхта перевернулась в районе египетского Бермудского треугольника. Благодаря эффективной работе матросов удалось предотвратить гибель людей.
Фокус 5 апреля писал об утонувшем грузовом судне у берегов Турции, которое направлялось в Украину. Спасатели искали девять членов экипажа.