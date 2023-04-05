9 моряков пропали: направлявшийся в Украину корабль затонул у берегов Турции

Судно "Джо-2" под флагом Гвинеи-Бисау подало сигнал бедствия рано утром 5 апреля. Турецкой береговой охране удалось спасти пять членов экипажа, а поиски девяти других все еще продолжаются.

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В среду, 5 апреля, направлявшееся в Украину грузовое судно затонуло у берегов Турции, передает Sky News со ссылкой на сообщения турецких властей.

Бригады спасателей ведут поиски девяти членов экипажа корабля Joe 2, пятерых уже обнаружили в водах недалеко от города Кумлуджа (провинция Анталья).

Причины произошедшего пока не называются, но известно, что корабль под флагом Гвинеи-Бисау подал сигнал бедствия в 3:47 утра.

Береговая охрана Турции направила к месту кораблекрушения несколько катеров и два вертолета.

Губернатор Эрсин Язычи сообщил, что судно вышло из порта турецкого города Искендерун.

Сообщается, что турецкие прокуратура инициировала разбирательство.

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