9 моряків зникли: корабель, що прямував в Україну, затонув біля берегів Туреччини

Судно "Джо-2" під прапором Гвінеї-Бісау подало сигнал лиха вранці 5 квітня. Турецькій береговій охороні вдалося врятувати п'ятьох членів екіпажу, а пошуки дев'яти інших все ще продовжуються.

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У середу, 5 квітня, вантажне судно, що прямувало в Україну, затонуло біля берегів Туреччини, передає Sky News з посиланням на повідомлення турецької влади.

Бригади рятувальників ведуть пошуки дев'яти членів екіпажу корабля Joe 2, п'ятьох вже виявили у водах неподалік міста Кумлуджа (провінція Анталія).

Причини того, що сталося, поки не називаються, але відомо, що корабель під прапором Гвінеї-Бісау подав сигнал лиха о 3:47 ранку.

Берегова охорона Туреччини направила до місця аварії корабля кілька катерів і два вертольоти.

Губернатор Ерсін Язичі повідомив, що судно вийшло із порту турецького міста Іскендерун.

Повідомляється, що турецька прокуратура ініціювала розгляд.

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