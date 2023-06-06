"С днем российского языка": Украина ответила на неуместное поздравление ООН

В организации до сих пор не отреагировали на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС. На "поздравительной" фотографии использована иллюстрация зала Генассамблеи ООН, который якобы затопила вода.

В своем официальном Twitter-аккаунте Украины было выражено поздравление Организации объединенных наций с днем российского языка. В сообщении также отмечалось, что организация до сих пор не приняла должную реакцию на случившийся подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС. Об этом стало известно из Twitter-страницы Украины и ООН

По состоянию на утро 6 июня после сообщений о подрыве россиянами оккупированной Каховской ГЭС, в ООН опубликовали сообщение о "Дне российского языка".

Для "поздравления" в Украине была использована иллюстрация зала Генассамблеи ООН, который был затоплен водой.

После обеда в организации не удалось осудить действия оккупантов или как-либо иначе отреагировать на экологическую катастрофу в Украине.

Примерно в 14:00 на официальной странице ООН появилось неопределенное сообщение, в котором не было упоминания о российской агрессии.

В ООН через 13 часов после взрыва на Каховской ГЭС заявили, что "гражданское население и гражданская инфраструктура не могут быть мишенью. Их надо защищать. В любое время. Повсюду".

Напомним, российские оккупанты ночью 6 июня взорвали дамбу Каховской ГЭС, откуда вода поступает на Запорожскую АЭС и обеспечивает работу станции.

Как сообщал Фокус, в результате подрыва ГЭС вода из Днепра уже затапливает оккупированную Новую Каховку и подобралась в Херсон.