Трампа могут обвинить в сокрытии секретных документов у себя дома, — Politico

По версии следствия, бывший президент США хранил в своем доме информацию и пытался скрыть это от федеральных властей. Источник передал изданию, что Трамп получил письмо от прокуратуры о соответствующем расследовании.

Против экс-президента США Дональда Трампа ведется уголовное расследование, касающееся сокрытия секретной информации в частном имении политика и организации схемы, чтобы помешать правоохранителям ее обнаружить. Об этом сообщили 7 июня в Politico.

Ссылаясь на источник, журналисты отметили, что Трамп получил соответствующее письмо от федеральной прокуратуры. В ведомстве отказались комментировать это.

"Это сообщение является самым четким сигналом того, что спецпрокурор Джек Смит на пороге предъявления обвинения в своем расследовании против бывшего президента. Трамп находится под следствием за утаивание кучи секретных документов в своем частном имении и организацию схемы, чтобы помешать федеральным властям их найти", — говорится в материале.

По данным СМИ, за последние недели с правоохранителями встретились несколько человек из ближайшего окружения американского политика и один из его адвокатов Эван Коркоран. Журналисты убеждены, что письмо свидетельствует о вероятном объявлении обвинения в ближайшее время.

"Руководство Министерства юстиции предусматривает, что прокуроры могут направить "целевое письмо" тем, кому, вероятно, будет предъявлено обвинение в связи с расследованием большого жюри, предоставляя им возможность дать показания до того, как будет вынесен обвинительный акт", — объяснили они.

Напомним, также Трампа обвиняют в том, что он выплатил 130 тысяч долларов порноактрисе во время президентских выборов в 2016 году. Как выяснила прокуратура, политик пытался скрыть информацию, которая могла навредить его кампании.

Кроме того, бывший президент США обвиняется в изнасиловании. Джин Кэрролл утверждает, что он в 1995 или 1996 году он прижал ее к стене в раздевалке магазина Bergdorf Goodman. Трамп все отрицает и считает женщину "психически больной".