Грета Тунберг высказалась о подрыве Каховской ГЭС после общения с Зеленским (видео)

Шведская экоактивистка назвала подрыв дамбы гидроэлектростанци экоцидом и заявила, что Россия должна ответить за свои преступления.

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг впервые прокомментировала катастрофу на Каховской гидроэлектростанции. Соответствующий пост появился на ее странице в Twitter 8 июня.

Тунберг назвала подрыв дамбы ГЭС экоцидом, который стал результатом неспровоцированного полномасштабного вторжения Вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины. Как отмечает активистка, это "злодеяние, о котором мир не знает слов".

"Наши взоры вновь обращены на Россию, которая должна ответить за свои преступления", — написала Грета Тунберг.

Активистка также поделилась обращением президента Украины Владимира Зеленского к глобальным экоактивистам, лидерам мнений и международным экспертам, среди которых была и сама Грета Тунберг.

Украинский лидер сообщил о создании международной рабочей группы высокого уровня по экологическим преступлениям России и призвал распространять правду об экоциде страны-агрессора.

"Я хочу выразить свое сочувствие всем украинцам. Не хватает слов касательно того, что уже более года происходит в Украине", — сказала Грета Тунберг в конце видеоконференции с Владимиром Зеленским.

Напомним, что 8 июня Владимир Зеленский выразил разочарование реакцией Организации Объединенных Наций и Красного Креста на подрыв Каховской гидроэлектростанции. По его словам, международные организации не ответили на запрос Киева после катастрофы.

Ранее, 6 июня, в день подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, ООН опубликовала на своей официальной странице в Twitter поздравление с Днем русского языка.

Мы также писали о том, что 8 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба негативно высказался по поводу призывов ООН расследовать подрыв Каховской ГЭС, упрекнув организацию в "игре в квазисправедливость".