"Роскомнадзор" заявил о намерении сломать "Гугл" в России

В ведомстве заявили, что в зарубежном сегменте интернета функционируют более 10 сервисов, постоянно сканирующих и проявляющих уязвимости российских систем, а информация используется злоумышленниками для компьютерных атак на инфраструктуру.

"Роскомнадзор" намерен сломать поисковый сервис "Гугл" в России из-за ущерба, который он наносит российским системам. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

"В зарубежном сегменте интернета функционируют более 10 сервисов, постоянно сканирующих и обнаруживающих уязвимости в частности в Рунете. Эта информация используется злоумышленниками для компьютерных атак на российскую инфраструктуру. В целях защиты российских систем одновременно планируется принять меры по ограничению сканирования зарубежными сервисами российского сегмента интернета ", — говорится в сообщении.

В "Роскомнадзоре" заявили, что в РФ создают отечественную вверенную систему сканирования, которая позволит выявить уязвимости российских информационных ресурсов, предоставляя возможность их оперативного устранения.

Напомним, что "Роспотребнадзор" заблокировал интернет-страницу с рецептом чечевицы от украинского шеф-повара Евгения Клопотенко из-за его обращения к россиянам по поводу войны. Сам украинский шеф-повар отреагировал на решение российских властей и заявил, что "рвал на них прошлогодней куличей".

Роскомнадзор распорядился, что в РФ с 1 марта под запретом использования в государственных и некоторых частных структурах России оказались такие мессенджеры и сервисы, как: Telegram, WhatsApp, Viber, Microsoft Teams, Skype, Discord, Snapchat, Threema и WeChat.