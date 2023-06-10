Разделы
Материалы
Мир

В Турции прогремел взрыв на заводе по производству ракет: есть жертвы (видео)

Фото: Из открытых источников | Иллюстративное фото

По данным Минобороны Турции, 5 рабочих, которые находились на предприятии, погибли на месте. Спасатели, прибыв на завод, приступили к разбору завалов, под которыми могут оставаться люди.

В столице Турции Анкаре на заводе, занимающемся производством ракет, произошел взрыв, сопровождавшийся пожаром. Об этом сообщает местное издание İhlas Haber Ajans.

Невозможно отобразить содержимое. Посмотреть в Telegram

Согласно информации журналистов, погибли, по меньшей мере, пять человек. Инцидент произошел в районе Эльмадаг в Анкаре и был зафиксирован в 9:17 по киевскому времени. В результате взрыва в одном из производственных цехов завода над предприятием поднялся дым.

На месте происшествия работали пожарные и скорая помощь. Благодаря оперативной реакции экстренных служб пожар был локализован, а спасатели приступили к поиску рабочих под завалами завода.

Позже турецкое Министерство национальной обороны подтвердило гибель пяти сотрудников, которые находились на своих рабочих местах в момент взрыва.

"На ракетном заводе MKE в районе Эльмадаг в Анкаре произошел взрыв. В результате взрыва погибли 5 наших рабочих. Начато судебное и административное расследование", — сказано в официальном сообщении ведомства.

Пока что официальная информация о причинах взрыва не сообщается, расследование продолжается.

Напомним, 10 июня сообщалось, что в оккупированной части Херсонской области прогремел мощный взрыв. Оккупанты заявили, что ракеты ВСУ попали в объект на Арабатской Стрелке. OSINT-разведка показала, что целью Сил обороны был штаб российских оккупантов.

Ранее, 9 июня, сообщалось, что в российском городе Уфа на центральном железнодорожном вокзале вспыхнул масштабный пожар.

Напомним также, 8 июня представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что президент РФ Владимир Путин лично отдал приказ подорвать плотину Каховской ГЭС в Херсонской области.