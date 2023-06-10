В Турции прогремел взрыв на заводе по производству ракет: есть жертвы (видео)

По данным Минобороны Турции, 5 рабочих, которые находились на предприятии, погибли на месте. Спасатели, прибыв на завод, приступили к разбору завалов, под которыми могут оставаться люди.

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В столице Турции Анкаре на заводе, занимающемся производством ракет, произошел взрыв, сопровождавшийся пожаром. Об этом сообщает местное издание İhlas Haber Ajans.

Согласно информации журналистов, погибли, по меньшей мере, пять человек. Инцидент произошел в районе Эльмадаг в Анкаре и был зафиксирован в 9:17 по киевскому времени. В результате взрыва в одном из производственных цехов завода над предприятием поднялся дым.

На месте происшествия работали пожарные и скорая помощь. Благодаря оперативной реакции экстренных служб пожар был локализован, а спасатели приступили к поиску рабочих под завалами завода.

Позже турецкое Министерство национальной обороны подтвердило гибель пяти сотрудников, которые находились на своих рабочих местах в момент взрыва.

"На ракетном заводе MKE в районе Эльмадаг в Анкаре произошел взрыв. В результате взрыва погибли 5 наших рабочих. Начато судебное и административное расследование", — сказано в официальном сообщении ведомства.

Пока что официальная информация о причинах взрыва не сообщается, расследование продолжается.

Напомним, 10 июня сообщалось, что в оккупированной части Херсонской области прогремел мощный взрыв. Оккупанты заявили, что ракеты ВСУ попали в объект на Арабатской Стрелке. OSINT-разведка показала, что целью Сил обороны был штаб российских оккупантов.

Ранее, 9 июня, сообщалось, что в российском городе Уфа на центральном железнодорожном вокзале вспыхнул масштабный пожар.

Напомним также, 8 июня представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что президент РФ Владимир Путин лично отдал приказ подорвать плотину Каховской ГЭС в Херсонской области.