У Туреччині пролунав вибух на заводі з виробництва ракет: є жертви (відео)

За даними Міноборони Туреччини, 5 робітників, які перебували на підприємстві, загинули на місці. Рятувальники, прибувши на завод, розпочали розбір завалів, під якими можуть залишатися люди.

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У столиці Туреччини Анкарі на заводі, що займається виробництвом ракет, стався вибух, який супроводжувався пожежею. Про це повідомляє місцеве видання İhlas Haber Ajans.

За інформацією журналістів, загинули щонайменше п'ятеро людей. Інцидент стався в районі Ельмадаг в Анкарі та був зафіксований о 9:17 за київським часом. Внаслідок вибуху в одному з виробничих цехів заводу над підприємством піднявся дим.

На місці події працювали пожежники та швидка допомога. Завдяки оперативній реакції екстрених служб пожежу було локалізовано, а рятувальники розпочали пошук робітників під завалами заводу.

Пізніше турецьке Міністерство національної оборони підтвердило загибель п'яти співробітників, які перебували на своїх робочих місцях під час вибуху.

"На ракетному заводі MKE в районі Ельмадаг в Анкарі стався вибух. Внаслідок вибуху загинуло 5 наших робітників. Розпочато судове та адміністративне розслідування", — сказано в офіційному повідомленні відомства.

Поки що офіційної інформації про причини вибуху не повідомляється, розслідування триває.

Нагадаємо, 10 червня повідомлялося, що в окупованій частині Херсонської області пролунав потужний вибух. Окупанти заявили, що ракети ЗСУ потрапили в об'єкт на Арабатській Стрілці. OSINT-розвідка показала, що метою Сил оборони був штаб російських окупантів.

Раніше, 9 червня, повідомлялося, що в російському місті Уфа на центральному залізничному вокзалі спалахнула масштабна пожежа.

Нагадаємо також, 8 червня представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що президент РФ Володимир Путін особисто наказав підірвати греблю Каховської ГЕС у Херсонській області.