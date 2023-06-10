Перепутала педали : женщина перевернула машину на бок во время экзамена по вождению (видео)

По словам журналистов, женщина сперва вылетела с проезжей части и врезалась в столб, после чего ее автомобиль перевернулся на бок.

В Аргентине 63 летняя женщина перепутала педали газа и тормоза и попала в ДТП во время своего первого экзамена по вождению. Об этом пишет Daily Express.

Пожилая женщина решила впервые получить водительское удостоверение. Она приехала на практический экзамен на своем автомобиле Volkswagen Golf. Изначально все шло идеально. Жительница Аргентины хорошо справлялась с поворотами и строго соблюдала правила. Однако, в какой-то момент все пошло не так.

Латиноамериканка не справилась с поворотом и проехалась по клумбе. Затем ее якобы охватило волнение, и вместо тормоза она нажала педаль газа, что привело к тому, что она вылетела на следующий газон, где с полной скоростью врезалась в столб. Автомобиль перевернулся на бок. Столб также не выдержал силы удара и упал.

Горе-водитель получила незначительные травмы и была госпитализирована. Ее жизни нет опасности.

Ранее Фокус писал, что в США беременная женщина спасла детей из горящего школьного автобуса. Имунек Уильямс, которая находится на восьмом месяце беременности, уверена, что ей помогли ее "материнские инстинкты", когда она пыталась обеспечить безопасность учеников.

Также сообщалось, что в США мужчину пришлось спасать при помощи троса и вертолета. Он был найден стоящим в темноте в нескольких футах от своего перевернувшегося велосипеда. Американец пытался продолжить путь без транспортного средства, но застрял.