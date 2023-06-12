"Химическая идентификация" остановит кражи украинского зерна: G7 работает над новым проектом

Возглавит проект по предотвращению хищения зерновых Великобритания. А страны "Большой семерки" тесно сотрудничают с Украиной — четвертым крупнейшим экспортером в мире.

Страны "Большой семерки" разрабатывают проект по борьбе с хищениями поставляемого Украиной зерна. Происхождение украинских зерновых будет устанавливать с помощью химической идентификации. Об этом 12 июня заявил британский министр продовольствия и сельского хозяйства Марк Спенсер, передает Reuters.

На конференции Международного совета по зерну (МСЗ) в Лондоне он уточнил, что руководить проектом будет Великобритания, а страны G7 тесно сотрудничают с Украиной, четвертым крупнейшим экспортером зерновых в мире.

"Мы рассматриваем [химическую идентификацию] как эффективный способ предотвращения дальнейшего хищения украинского зерна", — заявил Спенсер.

В мае Великобритания утвердила новые санкции в отношении РФ, направленные против "сомнительных лиц и организаций", которые могут иметь отношение к краже украинских зерновых.

Преследование организаций, которые торгуют зерном, выглядит необычным, так как гуманитарная деятельность, как правило, не подлежит действию санкций. И РФ, и Украина — крупные экспортеры зерна в развивающиеся страны африканского континента и Ближнего Востока.

Напомним, что в разведке Великобритании рассказали, при каких условиях Россия может согласиться на продление зернового соглашения.

Также сообщалось, что в Кремле отмечают "осложнения" с зерновым коридором. Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что аммиакопровод Тольятти-Одесса включен в зерновую сделку. Возможно, из-за его повреждения в Кремле будут против продления сделки.