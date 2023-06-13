Россия в изоляции: экономический форум показывает слабость Путина, — Bloomberg

Журналисты отмечают, что даже представители постсоветских государств, на поддержку которых рассчитывал Кремль, предпочли остаться в стороне от экономического форума.

Экономический форум президента РФ Владимира Путина, который проходит ежегодно в Санкт-Петербурге, стал магнитом для мировых политиков и инвесторов до его вторжения в Украину. Теперь же он продемонстрировал усиливающуюся изоляцию России. Об этом издание Bloomberg.

Организаторы изо всех сил пытались привлечь крупных политических деятелей, однако даже лидеры постсоветских соседей России предпочли остаться в стороне.

Поскольку европейские и американские бизнес-лидеры почти отсутствуют, 26-й Петербургский международный экономический форум собирает в основном чиновников более низкого уровня из стран, которые в значительной степени сохраняли нейтралитет в отношении войны, в том числе из Ближнего Востока, Латинской Америки и Азии.

Четырехдневное мероприятие начнется 14 июня и дает представление о том, как России приходится перестраивать свои экономические отношения под давлением беспрецедентных санкций, введенных США и их союзниками.

Как обычно, Путин выступит на пленарном заседании форума, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Согласно программе, наибольшее международное присутствие будет с Ближнего Востока. Министр экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла бин Тук Аль Марри возглавляет группу официальных лиц ОАЭ, которые, принимают участие в заседании, посвященном торговым отношениям с Россией.

Напомним, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров стал единственным иностранным руководителем государства, который прибыл в Москву 9 мая для участия в мероприятиях по случаю организации россиянами "Дня победы".

А также Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед депутатами ПАСЕ, заявил, что в нынешних условия дипломатические отношения с Россией невозможны. По его словам, никакой дипломатии со страной, которая убивает, захватывает и не уважает международное право, быть не может.