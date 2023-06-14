"Выращенная в России": на форуме в Петербурге представили "Мелитопольскую черешню" (фото)

В РФ проходит экономический форум, на котором выставили стенды, посвященные захваченным украинским территориям. В частности, россияне раздают в коробках украденную из Мелитополя черешню.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) появились стенды, посвященные захваченным украинским областям. Представители оккупированной Запорожской области предлагают гостям мелитопольскую черешню, которую представляют как выращенную в РФ. Об этом 14 июня сообщили в медиа SOTA.

"На Запорожском стенде ПМЭФ министр культуры, спорта и туризма аннексированного региона Радик Исякаев раздает коробки с "мелитопольской черешней", "выращенной в России"", — говорится в посте.

На фото можно увидеть черешню, упакованную в красно-белые коробки и бело-зеленые картонные контейнеры в виде стакана. На упаковке можно рассмотреть надписи "отборная черешня", "экопродукт", "мелитопольская черешня" и "выращено в России".

Фото: SOTA Фото: SOTA

Что происходит на ПМЭФ?

Ежегодный Петербургский международный экономический форум стартовал в Санкт-Петербурге сегодня, 14 июня. Журналисты SOTA передали, что среди большого количества региональных стендов появились и стенды "новых регионов".

Авторы контента подчеркнули, что стенды оккупированных Херсонской, Донецкой и Херсонской областей проигрывают другим, потому что могут предложить гостям только рекламу.

"Так на ПМЭФ выглядят стенды "новых регионов". Запорожская область предлагает сыр "Российский" и черешню, тогда как Херсонская область, Донецкая и Луганская республики лишь малоинформативные буклеты", — говорится в посте.

На фото стенда оккупированной Запорожской области, кроме сыра и черешни, можно увидеть букет из ржи, подсолнечники, мед, варенье или джем в банках, масло и хлеб, похожий на огромный каравай.

Фото: SOTA Фото: SOTA Фото: SOTA Фото: SOTA

Тему войны и поддержки захватчиков на экономическом форуме также не обошли стороной. В частности, на нем продемонстрировали неординарную матрешку из Тамбовской области — с символом "Z" в цветах георгиевской ленты и "патриотической" надписью "нас не Zавалить".

Фото: SOTA

Напомним, 14 июня заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что президент Владимир Путин считает необходимым создание санитарной зоны на территории Украины. По мнению чиновников страны-агрессорки, это гарантирует безопасность России.

Ранее, 13 июня, лидер РФ Владимир Путин заявил, что цели так называемой "СВО", то есть развязанной войны в Украине, меняются в зависимости от ситуации. По его словам, Кремль никогда не будет устраивать внутренняя политика Украины, в частности снос советских памятников и присвоение звания героя Степану Бандере.