"Стыдно сидеть на пособии": украинец помогает другим устроиться в "стране мечты" Великобритании (видео)

Бизнесмен из Киевской области Руслан Васютин советует соотечественникам-переселенцам перестать "страдать" и быть жертвами. Нужно вливаться в новое общество, зарабатывать деньги, платить налоги. Он также упомянул о сложностях жизни в Великобритании: здравоохранении, поиске работы и жилья.

Беженец из Киевской области Руслан Васютин рассказал о проблемах, с которыми столкнулся после переезда в Великобританию — страну своей мечты — и сценах из "фильма ужасов", когда семье пришлось бежать под обстрелами. Об этом сообщает Birmingham Mail.

Теперь мужчина живет в английском Бирмингеме и говорит, что многие переселенцы "страдают" на чужбине и говорят, что хотят вернуться домой. У некоторых нет работы или еды. Но тем не менее, по его словам, они должны смотреть на себя "как на героев, а не как на жертв".

В июне прошлого года украинский бизнесмен переехал в город Солихалл (английское графство Уэст-Мидлендс), и уже в Англии основал собственную компанию. Впоследствии пришлось искать жилье уже в Бирмингеме. Он также помогает другим украинским предпринимателям и сотрудничает с Астонском университетом.

По его словам, все внезапно потеряли ощущение безопасность, и главной задачей было как можно быстрее это вернуть.

"Киев атаковали в первые же минуты войны. Было 4 часа утра, мне потребовалось несколько минут, чтобы понять, что происходит, я видел взрывы, но не верил своим глазам", — пояснил он.

Бизнесмен из Киевской области — о сложностях жизни в Великобритании: здравоохранении, поиске работы и жилья

По его словам, все было похоже на сцены из фильма ужасов. Когда же он увидел разрушенные здания, ощущение реальности стало возвращаться, и его семья сразу же решила уехать.

Украинец выбрал Великобританию, потому что это "высокоразвитая страна мечты", но главное — безопасность, стабильность, защита прав человека.

"Откровенно говоря, мы не ожидали такой ситуации со здравоохранением. Она [Великобритания] считается безопасной страной, сильной страной, которая активно поддерживает Украину", — пояснил он. Жителей Бирмингема он назвал открытыми и дружелюбными.

Из неожиданного. Жителя Киевской области области неприятно удивили цены на жилье и размер самой недвижимости.

"Может быть, это одно из первых впечатлений — дома довольно маленькие", — пояснил он, упомянув об узких коридорах, дверях и ступеньках.

Он рассчитывал переехать в собственное жилье спустя несколько месяцев жизни на британских островах, но это оказалось непросто.

Поиски работы — главная сложность

"Даже имея квалификацию, дипломы и все такое, была проблема с признанием квалификации", — отметил украинец.

По его словам, было "чрезвычайно трудно" найти дом для него, жены и дочери, которая нуждается в круглосуточном уходе.

"До войны все шло хорошо. У меня была очень хорошая работа, я был довольно успешен в бизнесе. У нас был большой дом, и все устраивалось вокруг нашей дочери", — пояснил он.

Сейчас Руслан с помощью своей компании помогает другим 250 украинским предпринимателям из местного региона открывать собственные компании.

"Что касается других украинцев и меня самого, то нам стыдно сидеть на пособии. В Украине популярна пословица: кто не работает, тот не ест. Мы очень предприимчивые, находим по две-три работы, чтобы обеспечить себя, семью в Украине и украинскую армию", — пояснил он.

По его словам, он встречал "страдающих" беженцев, тех, кто говорит, что не может найти работу, что скучает за родиной.

"У них нет работы, нет еды. Да, это случается, но не должно превращаться в тенденцию. Необходимо пересмотреть свое отношение. Если постоянно быть жертвой, продолжать страдать, просить еду и все остальное, это разрушит наш образ", — пояснил он, добавив, что нужно вливаться в общество, зарабатывать деньги, платить налоги, а не быть жертвами, вечно нуждающимися в поддержке.

Напомним, что некоторым украинским беженцем приходится возвращаться домой из-за сложностей с поиском жилья в Берлине.

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