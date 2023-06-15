"Я все скажу": военкор РФ проговорился о карантине перед встречей с Путиным (видео)

На признание блогера Александра Сладкова отреагировала российская пропагандистка Ольга Скабеева, спросив, не выдает ли он никакие "тайны".

Российские военный корреспондент Александр Сладков признался, что ему пришлось отсидеть карантин перед встречей с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом блогер сказал в эфире программы "60 минут" на государственном телеканале "Россия 1".

В ответ на просьбу ведущего прокомментировать контрнаступление ВСУ Сладков заявил, что пропустил его начало, так как пребывал в изоляции.

"Я все наступление провел в карантине перед встречей с Владимиром Владимировичем. В принципе… Что нужно сказать? Вы скажите, я все скажу", — заявил военкор.

На слова Сладкова отреагировала пропагандистка Ольга Скабеева, прервав его речь своим вопросом.

"Никакие тайны сейчас не выдаешь, нет", — спросила Скабеева.

После этого Сладков сказал, что "никакие тайны не выдает".

Напомним, что 13 июня президент России Владимир Путин провел встречу с военными корреспондентами, на которой ответил на вопросы касательно войны в Украине и заявил, что масштабное контрнаступление ВСУ идет с 4 июня.

Согласно отчету ISW от 13 июня, Владимир Путин встретился с военными корреспондентами, так как осознает, что убежденные сторонники войны являются его ключевым электоратом. Аналитики полагают, что президент РФ будет все больше полагаться на ультранационалистическое сообщество.

Мы также писали 17 апреля о том, что так называемый "временно исполняющий обязанности" главы "ЛНР" Леонид Пасечник неделю пробыл на карантине для того, чтобы 20 декабря 2022 года встретиться с Владимиром Путиным.