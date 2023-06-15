"Я все скажу": военкор РФ проговорился о карантине перед встречей с Путиным (видео)

На признание блогера Александра Сладкова отреагировала российская пропагандистка Ольга Скабеева, спросив, не выдает ли он никакие "тайны".

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Российские военный корреспондент Александр Сладков признался, что ему пришлось отсидеть карантин перед встречей с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом блогер сказал в эфире программы "60 минут" на государственном телеканале "Россия 1".

В ответ на просьбу ведущего прокомментировать контрнаступление ВСУ Сладков заявил, что пропустил его начало, так как пребывал в изоляции.

"Я все наступление провел в карантине перед встречей с Владимиром Владимировичем. В принципе… Что нужно сказать? Вы скажите, я все скажу", — заявил военкор.

На слова Сладкова отреагировала пропагандистка Ольга Скабеева, прервав его речь своим вопросом.

"Никакие тайны сейчас не выдаешь, нет", — спросила Скабеева.

После этого Сладков сказал, что "никакие тайны не выдает".

Сладков признал, что сидел на карантине перед встречей с Путиным

Напомним, что 13 июня президент России Владимир Путин провел встречу с военными корреспондентами, на которой ответил на вопросы касательно войны в Украине и заявил, что масштабное контрнаступление ВСУ идет с 4 июня.

Согласно отчету ISW от 13 июня, Владимир Путин встретился с военными корреспондентами, так как осознает, что убежденные сторонники войны являются его ключевым электоратом. Аналитики полагают, что президент РФ будет все больше полагаться на ультранационалистическое сообщество.

Мы также писали 17 апреля о том, что так называемый "временно исполняющий обязанности" главы "ЛНР" Леонид Пасечник неделю пробыл на карантине для того, чтобы 20 декабря 2022 года встретиться с Владимиром Путиным.