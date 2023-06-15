"Я все скажу": воєнкор РФ проговорився про карантин перед зустріччю з Путіним (відео)

На зізнання блогера Олександра Сладкова відреагувала російська пропагандистка Ольга Скабєєва, запитавши, чи не видає він жодних "таємниць".

Related video

Російський воєнний кореспондент Олександр Сладков зізнався, що йому довелося відсидіти карантин перед зустріччю з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Про це блогер сказав в ефірі програми "60 хвилин" на державному телеканалі "Росія 1".

У відповідь на прохання ведучого прокоментувати контрнаступ ЗСУ Сладков заявив, що пропустив його початок, оскільки перебував в ізоляції.

"Я весь наступ провів у карантині перед зустріччю з Володимиром Володимировичем. У принципі… Що треба сказати? Ви скажіть, я все скажу", — заявив воєнкор.

На слова Сладкова відреагувала пропагандистка Ольга Скабєєва, перервавши його промову своїм питанням.

"Жодних таємниць зараз не видаєш, ні", — запитала Скабєєва.

Після цього Сладков сказав, що "ніякі таємниці не видає".

Сладков визнав, що сидів на карантині перед зустріччю з Путіним

Нагадаємо, що 13 червня президент Росії Володимир Путін провів зустріч із військовими кореспондентами, на якій відповів на питання щодо війни в Україні та заявив, що масштабний контрнаступ ЗСУ триває з 4 червня.

Згідно зі звітом ISW від 13 червня, Володимир Путін зустрівся з воєнними кореспондентами, оскільки усвідомлює, що переконані прихильники війни є його ключовим електоратом. Аналітики вважають, що президент РФ все більше покладатиметься на ультранаціоналістичну спільноту.

Ми також писали 17 квітня про те, що так званий "тимчасово виконуючий обов'язки" голови "ЛНР" Леонід Пасічник тиждень пробув на карантині для того, щоб 20 грудня 2022 зустрітися з Володимиром Путіним.