Стал героем: 10-летний мальчик вытащил утопающего ребенка со дна бассейна (фото)

Льюис Смит вместе со своим отцом Крейгом смогли помочь 4-летнему малышу, который почти утонул в бассейне. По словам мужчины, мальчик был мертв с медицинской точки зрения.

10-летний Льюис Смит из Великобритании плавал в бассейне отеля в Белеке (Турция), когда заметил на дне ребенка, которого сначала принял за кучу мусора. Мальчик вытащил малыша, после чего его стали называть героем. Об этом пишет Daily Star.

Льюис быстро сообразил, что на дне бассейна находится вовсе не мусор, и вытащил, как ему показалось безжизненное тело четырехлетнего ребенка из воды. Затем отец героя смог привести пострадавшего в чувства.

Пожарный Крейг Смит обучен искусственному дыханию и сумел помочь четырехлетнему ребенку, который был доставлен в ближайшую больницу.

"Мы были у бассейна, и это был обычный день. Я ненадолго отлучился в свою комнату, которая находилась рядом. Моя жена Элли была с нашими тремя мальчиками у бассейна, когда Льюис крикнул, что нашел что-то на дне. Сначала он подумал, что это кусок мусора или что-то еще, но когда он нырнул под воду, то понял, что это был ребенок", — рассказал Крейг.

По словам мужчины, мальчик был мертв с медицинской точки зрения. У него не было пульса и он не дышал.

"После того, как ребенку сделали искусственное дыхание, нам удалось удалить воду из его легких, после чего он стал кашлять и начал дышать", — говорит пожарный.

Пожарный Крейг Смит обучен искусственному дыханию и сумел помочь ребенку Фото: Daily Star

Семья постоянно получает информацию о состоянии здоровья четырехлетнего ребенка от его родственников из Южного Йоркшира, которые говорят, что их малыш хорошо поправляется.

Крейг похвалил быстрые действия своего сына.

"Как десятилетний подросток смог вытащить такого ребенка — это нереально. Я горжусь им. Льюис был героем в тот день", — добавил мужчина.

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