Утечка секретных документов Пентагона: нацгвардейцу Тейшейре выдвинули новые обвинения

Американскому военнослужащему предъявили обвинение по шести пунктам, каждый из которых предусматривает лишение свободы до 10 лет и штраф в размере до 250 тысяч долларов.

В четверг, 15 июня, Большое жюри США предъявило обвинение военнослужащему Национальной гвардии ВВС США 21-летнему Джеку Тейшейре по шести пунктам. Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что нацгвардейца обвиняют в умышленном хранении и передаче секретной информации, касающейся национальной обороны.

Каждый пункт обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет и штрафа в размере до 250 тысяч долларов.

В публикации говорится, что, обвиняемый разместил строго секретные материалы в приложении для обмена сообщениями Discord, будучи обычным летчиком. В результате два командира в его части были отстранены от должности.

Как отмечают журналисты, обнародованные Тейшейрой документы содержали строго засекреченные данные, в частности касающиеся Украины и израильского "Моссада".

Напомним, что 14 апреля обвинения Джеку Тейшейре предъявил Федеральный суд Бостона. Сообщалось, что в случае доказательства вины, ему будет грозить до 15 лет лишения свободы.

По данным прокуратуры, обвиняемый все еще может располагать некоторыми секретными данными американской разведки, которые пока не попали в открытый доступ. Прокуроры подчеркнули, что Тейшейра может использовать документы оборонного ведомства США для побега из страны.

Мы также писали о том, что по данным СМИ, представители ВВС Нацгвардии США ранее уже ловили летчика Джека Тейшейру на сборе секретных данных Пентагона, однако руководство лишь предупредило, что так поступать нельзя.