Джека Тейшейру ранее ловили на сбору секретных данных, но оставили в должности, – NYT

Подозреваемый в сливе секретных разведданных дважды был пойман с поличным руководством на работе. Но его не только не уволили, но и вручили сертификат о прохождении обучения о предотвращении несанкционированного разглашения секретной информации.

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Представители ВВС Нацгвардии США ранее уже ловили летчика Джека Тейшейру на сборе секретных данных Пентагона, однако руководство лишь предупредило, что так поступать нельзя. Об этом сообщает газета The New York Times.

Согласно новым данным Министерства юстиции США, Джек Тейшейра за несколько месяцев до того, как распространить секретные данные в сеть, получил предупреждение, что так делать нельзя. Руководство Нацгвардии не стало увольнять летчика. Отмечается, что подобная ситуация повторялась дважды — в сентябре, а затем в октябре 2022 года.

Известно, что руководство Национальной гвардии Массачусетса издало инструкцию для Джека Тейшейры, что делать заметки при работе с секретной разведывательной информацией нельзя. Также начальство летчика приказывало ему прекратить и воздерживаться от глубоких погружений в секретные данные. Однако неизвестно, как они проверяли выполнение директивы.

Новая информация должна стать аргументом от обвинения, что Джека Тейшейру нужно содержать под стражей, потому что его освобождение опасно для нацбезопасности. В то же время заявление Минюста поднимает вопрос, не упустили ли военные возможность остановить и предотвратить один из самых масштабных сливов разведданных в новейшей истории.

21-летний Джек Тейшейра, по данным прокуроров, сознательно шел на нарушение закона. В марте он получил сертификат о прохождении учебы, направленной на предотвращение "несанкционированного разглашения" секретной информации. Он его получил уже после того, как его застали с поличным, пока он собирал секретные данные. Поэтому Джека Тейшейру нужно было уволить и не доверять ему, считают прокуроры.

Более того, правительство обнародовало ранее неразглашенное сообщение в Discord-сервере от декабря 2022 года, в котором Тейшейра хвастался нарушением "тонны правил UD", но его это не волнует.

Защита Джека Тейшейры просит выпустить подозреваемого под залог в 20 тысяч долларов США, потому что так раньше было с другими подозреваемыми по подобным делам. Ответственность за наблюдение возьмет на себя отец Джека Тейшейры.

Напомним, 6 мая в NYT раскрыли новые данные о летчике Джеке Тейшейре. Он сливал все данные для признания друзей.

28 апреля СМИ писали, что Тейшейра может хоронить еще засекреченные документы Пентагона.