Джека Тейшейру раніше ловили за збором секретних даних, але залишили на посаді, – NYT

Підозрюваний у зливі секретних розвідданих двічі був спійманий на гарячому керівництвом на роботі. Але його не тільки не звільнили, а він ще й отримав сертифікат про проходження навчання про запобігання несанкціонованого розголошення секретної інформації.

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Представники ВПС Нацгвардії США раніше вже ловили льотчика Джека Тейшейру на зборі секретних даних Пентагону, однак керівництво лише попередило, що так робити не можна. Про це повідомляє газета The New York Times.

Згідно з новими даними Міністерства юстиції США, Джек Тейшейра за декілька місяців до того, як розповсюдити секретні дані у мережу, отримав попередження, що так робити не можна. Керівництво Нацгвардії не стало звільняти льотчика. Зазначається, що така ситуація повторювалася двічі — у вересні, а потім у жовтні 2022 року.

Відомо, що керівництво Національної гвардії Массачусетса видало інструкцію Джеку Тейшейрі, що робити нотатки під час роботи з секретною розвідувальною інформацією не можна. Також начальство льотчика наказувало йому припинити та утримуватися від будь-яких глибоких занурень у секретні дані. Однак невідомо, як вони перевіряли виконання директиви.

Нова інформація має стати аргументом від обвинувачення, що Джека Тейшейру треба тримати під вартою, бо його звільнення є небезпечним для нацбезпеки. Водночас заява Мінʼюсту порушує питання, чи не упустили військові можливість зупинити та запобігти одному з наймасштабніших зливів розвідданих у новітній історії.

21-річний Джек Тейшейра, за даними прокурорів, свідомо йшов на порушення закону. У березні він отримав сертифікат про проходження навчання, яке була спрямовано на запобігання "несанкціонованому розголошенню" секретної інформації. Він його отримав вже після того, як його застали на гарячому, поки він збирав секретні дані. Тому Джека Тейшейру треба було звільнити й не довіряти йому, вважають прокурори.

Ба більше, уряд оприлюднив раніше нерозголошений допис у Discord-сервері від грудня 2022 року, в якому Тейшейра вихвалявся порушенням "тонни правил UD", але його це не хвилює.

Захист Джека Тейшейри просить випустити підозрюваного під заставу у 20 тисяч доларів США, бо так раніше було з іншими підозрюваними у схожих справах. Відповідальність за спостереження візьме на себе батько Джека Тейшейри.

Нагадаємо, 6 травня в NYT розкрили нові дані про льотчика Джека Тейшейру. Він зливав всі дані заради визнання друзів.

28 квітня ЗМІ писали, що Тейшейра може ховати ще засекречені документи Пентагону.