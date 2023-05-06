Утечка данных Пентагона: в NYT раскрыли новые данные о летчике Джеке Тейшейре

Американский военный не воспринимал себя как агента-разоблачителя, скорее он делился информацией с друзьями ради признания. И чем больше верили его словам, тем более секретными данными он делился, пишут журналисты.

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Военнослужащий Национальной гвардии ВВС США Джек Тейшера, причастный к большой утечке секретных документов Пентагона, интересовался оружием, теориями заговоров и массовыми расстрелами. Об этом сообщает The New York Times.

Авторы издания получили более 9500 сообщений Тейшейры из Discord-сервера, где он общался с другими людьми. Сотрудник 102-го разведывательного подразделения ВВС Нацгвардии США зацикливался на том, что ему нужно доказывать всем свою правоту и получать признание.

После анализа переписки журналисты узнали, что Тейшейра верил, что США:

создают в украинских лабораториях биологическое и химическое оружие;

создают Исламское государство вместе с Турцией и Израилем ради дестабилизации на Ближнем Востоке;

организуют массовые расстрелы с помощью психически больных детей.

Мнения Джека Тейшейры по поводу массшутингов в Штатах

Сообщения военного позволяют заполнить пятна, связанные с его мотивацией. Поэтому в издании предполагается, что Тейшейра скорее воспринимал себя как автора инсайдерского информ-бюллетеня для своих друзей в интернете, чем агента-разоблачителя государственных тайн США.

Идеологически военного сложно отнести к "правым" или "левым". В издании говорят, что он обвинял республиканцев в развязывании 20 войн. А также критиковал президентов-демократов и республиканцев за контроль над оружием.

Комната Джека Тейшейры

В судебном деле есть фотографии комнаты Джека Тейшейры, из которых выходит, что летчик интересуется оружием. Также он писал в чате, что у него 16 единиц стрелкового оружия. Тейшейра явно увлекался массшутингами, а порой и расспрашивал о том, как можно расстрелять людей из автомобиля в публичном месте. Один из членов Discord-сервера сказал на условиях анонимности, что он не уверен, что военный действительно планировал что-то совершить. А авторы добавляют, что пилот мог просто глубоко увлекаться оружием и шутерами.

Оружие Джека Тейшейры

"Я считаю, что анализ массовых расстрелов — это круто. И весело", — написал он 5 сентября 2022 года во время беседы о сходстве стрелков в Увальде, Техасе и Баффало.

Сливы Тейшейры в отношении Украины и российского вторжения

Еще до начала полномасштабного вторжения Джек Тейшейра публиковал данные разведки о накоплении российских сил на границе с Украиной. Тогда эти сообщения были прохладно приняты участниками группы.

В день вторжения РФ 24 февраля 2022 года Тейшер опубликовал данные о начале войны. Однако его обвинили в том, что информация старая и ее можно найти даже в Твиттере.

"У меня немного больше, чем информация из открытых источников. Преимущества пребывания в подразделении разведки ВВС США", — написал летчик 26 февраля.

Получив одобрение от друзей 27 февраля, он рассказал о высадке российского десанта под Мариуполем. Информацию он получил от "своего разведчика". С ростом авторитетности среди друзей Тейшейра делал все более смелые сообщения: подробно рассказывал об украинских ударах по складам ВС РФ, освещал потери сторон на войне, а также решение Турции не присылать Украине ЗРК С-400, которые были закуплены у РФ.

При этом Тейшейра отдавал себе отчет, что может получить серьезное наказание за свои действия. Потому что в марте 2022 года у него спросили, являются ли документы секретными, и может ли он их выдавать вообще. Летчик заявил, что да.

"Если я захочу попасть в тюрьму до конца своей жизни, то да", — ответил Джек Тейшейра.

Напомним, 14 апреля Фокус разбирался, что известно о летчике Джеке Тейшейре, устроившем слив секретных данных Пентагона.

13 апреля в США арестовали подозреваемого Тейшеру в собственном доме в Массачусетсе.