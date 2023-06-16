Смартфон из 1943 года: в сети нашли "доказательство" путешествий во времени (фото)

На кадре с пляжа 80-летней давности многие люди разглядели загадочного мужчину в костюме, который якобы использует современный гаджет.

Пользователи социальных сетей утверждают, что нашли "доказательство" путешествий во времени на снимке, сделанном на пляже в 1940-х годах. Об этом пишет The Mirror 15 июня.

Речь идет о фотографии отдыхающих на песке британцев, спасающихся от Второй мировой войны в 1943 году. По мнению некоторых людей, один из отдыхающих выглядит так, как будто пришел из другой эпохи.

Мужчина, одетый в костюм, наклонился над неким предметом в руке, который некоторые пользователи соцсетей приняли за современный смартфон.

Предполагаемый "путешественник во времени"

"Эээ… это только мне кажется или этот парень проверяет свой телефон… в 1940-х?", — написал один из сторонников этой теории.

Еще один человек указал на то, что мужчина стоит посреди пляжа в солнечный день в пиджаке, галстуке и шляпе.

"Хороший улов. Это очевидно, что человек в кадре — турист, путешествующий во времени, проверяющий свое мобильное устройство", — заявил еще один комментатор.

При этом скептически настроенные пользователи отметили, что обсуждаемый человек, вероятно, всего лишь скручивает сигарету.

Напомним, что ранее люди также заметили предмет, похожий на гаджет из XXI века на фреске с изображением английского колониста и торговца мехами Уильяма Пинчона, расположенной на здании почтового отделения в Спрингфилде.

Мы также писали о том, что генеральный директор компании Apple Тим Кук считает, что путешествия во времени возможны. Предприниматель уверен, что кто-то на картине 1600-х годов держит в руках продукт его компании, который произвел революцию в общении.

В свою очередь, пользователь TikTok под никнеймом Jimmy The Filmmaker считает, что, возможно, нашел доказательство путешествия во времени в старинной фотографии своего дедушки, на которой, как он утверждает, его родственник держит iPhone.