Художница превратила настоящий человеческий череп в куклу и предстала перед судом (фото)

Мастера кукол Катрин Маклин привлекли к суду в США за перевозку краденого, поскольку человеческие останки, использованные ею для своих работ, были похищены из морга.

Художница из Салема (США), владелица интернет магазина Kat's Creepy Creations ("Жуткие творения Кэт" – ред.) Катрин Маклин незаконно купила человеческие останки и создала из них жуткие произведения искусства для продажи в Instagram. Об этом сообщает CBS News.

"44-летняя Маклин предстала перед федеральным судом в Бостоне в среду днем, где ей было предъявлено обвинение в перевозке краденого", – говорится в публикации.

Прокуратура заявила, что художница незаконно купила две частично рассеченные головы за 600 долларов у бывшего управляющего моргом Гарвардской медицинской школы Седрика Лоджа. Части тела были переданы в дар школе в образовательных целях.

По утверждению прокуроров, Маклин продала части тела с целью получения прибыли. Отмечается, что максимальное наказание за это составляет 10 лет. Однако судья отпустил ее, поскольку это ненасильственное преступление.

В какой-то момент женщине, все же придется явиться в суд в Пенсильвании. Маклин вытерла слезы, когда ей сказали, что она может идти домой, пишет издание.

Катрин Маклин покидает федеральный суд в Бостоне Фото: CBS News

В феврале 2020 года мастер кукол Катрин Маклин, которая утверждала, что создает "творения, шокирующие разум и потрясающие душу", опубликовала в Instagram снимок куклы, изготовленной из настоящего человеческого черепа.

Она подписала свой пост так: "Эта кукла продана, и да, это настоящий человеческий череп. Если вы на рынке человеческих костей, позвоните мне".

Сейчас ее интернет-магазин закрыт, однако журналисты успели сохранить фото с изображением кукол, которые ранее были размещены на странице Kat's Creepy Creations в Instagram.

Напомним, в Китае обнаружили череп возрастом свыше миллиона лет. Изучение этой находки поможет ученым узнать больше об архаичных предках человека, считают ученые.

Во время недавних раскопок в пещере Баттифратта близ Поджо Нативо, Италия, археологи нашли редчайшую глиняную куклу, которой примерно 7 000 лет. Ученые предполагают, что она имела значение в сельскохозяйственных ритуалах и ритуалах плодородия.