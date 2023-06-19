Для обеспечения безопасности: Северная Корея намерена увеличить ядерный арсенал

Руководство КНДР призывает оборонную сферу сохранять фокус на разработке вооружений и укреплении ядерного потенциала ради обеспечения безопасности на полуострове.

На пленуме Центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи было объявлено о планах по дальнейшему наращиванию производства ядерного оружия. Об этом сообщает издание Yonhap.

Под председательством лидера партии Ким Чен Ина в Северной Корее обсуждались оборонные и дипломатические стратегии страны, в связи с изменениями в международной ситуации.

Отмечается, что руководство страны призывает оборонную сферу сохранять фокус на разработке вооружений и укреплении ядерного потенциала.

"Правящая партия четко заявила о готовности увеличить производство мощного ядерного оружия для противодействия изменениям в обстановке безопасности на Корейском полуострове", — говорится в сообщении.

Напомним, 1 апреля сестра Ким Чен Ына обвинила Украину в стремлении получить ядерное оружие. По данным журналистов, Ким Е Чжон раскритиковала президента Владимира Зеленского за якобы его высказывание об оружии этого типа.

28 марта Ким Чен Ын приказал увеличить ядерный арсенал КНДР "в геометрической прогрессии". По данным северокорейский государственных СМИ, лидер страны призвал своих военных быть готовыми к применению ядерного оружия в любое время.

Кроме того, Ким Чен Ын 11 апреля намекнул на "наступательную" ядерную экспансию, чтобы противостоять Соединенным Штатам Америки и Южной Корее. Пхеньян считает, что совместные военные учения Вашингтона и Сеула несут агрессивный характер. В связи с этим лидер КНДР отдал приказ увеличить численность армии в короткий срок.