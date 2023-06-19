"Скоро может стать поздно": в Госдуме запугивают россиян, уехавших после февраля 2022 года

Гражданам России, по словам спикера парламента Вячеслава Володина, необходимо "включить голову" и срочно задуматься о возвращении на родину.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в понедельник, 19 июня, заявил о том, что граждане России, покинувшие страну, пока еще могут вернуться на родину, но, учитывая риторику на Западе, скоро может стать поздно, сообщает информационное агентство ТАСС.

"Учитывая происходящее, правильно наконец включить голову: сегодня есть возможность вернуться, завтра при той истерии, которая нагнетается в Западной Европе, может ее уже не быть", — написал он, комментируя заявления президента Чехии Петра Павела.

По словам Володина, после провокационного заявления президента Чехии, гражданам РФ нужно срочно задуматься о возвращении на родину.

"Нашим гражданам, до сих пор остающимся в западных странах, необходимо задуматься, куда они поехали, что нашли и что их ждет", — написал спикер Госдумы.

Война в Украине спровоцировала две панические волны отъезда россиян. В начале весны из-за слухов о возможном закрытии границ сотни тысяч человек спешно покинули страну. По подсчетам издания The Bell, к концу 2022 года Россию покинули больше 500 тысяч человек. Точное количество тех, кто уехал и не вернулся, власти РФ не раскрывают.

15 июня сообщалось о том, что президент Чехии призвал усиленно следить за россиянами, живущими в Европе. Петр Павел подчеркнул, что в период продолжающейся войны России против Украины меры безопасности в отношении российских граждан должны быть более строгими, чем в обычные времена.

Ранее, 16 июня 2022 года, Фокус писал о том, в РФ предложили принудительно отбирать имущество всех россиян, покинувших страну. Власти РФ должны отбирать имущество у всех россиян, которые покинули страну на фоне полномасштабной войны в Украине и введенных за ее развязывание санкций. С такой инициативой выступил лидер партии и фракции Государственной думы РФ "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.