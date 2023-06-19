Беременная выпрыгнула с 6-го этажа, потому что опоздала на работу, и выжила: подробности

По информации журналистов, здоровью девушки и малышу в утробе ничего не угрожает.

В Москве беременная выпрыгнула с 6-го этажа, потому что торопилась на работу. Девушка упала на козырек подъезда и выжила. Об этом сообщает российское медиа Shot.

По данным журналистов, 23-летняя будущая мама, которая находилась на шестом месяце беременности вечером пришла в гости к брату. Там она решила вздремнуть перед ночной сменой и немного проспала.

По словам мужчины, когда девушка проснулась, она сильно занервничала, боясь опоздать на работу, и резко выскочила в окно. Квартира расположена на шестом этаже.

Девушка приземлилась на козырек подъезда. Очевидцы происшествия вызвали скорую, которая госпитализировала беременную с сотрясением головного мозга и ушибом позвоночника.

По информации издания, здоровью девушки и малышу в утробе ничего не угрожает.

Также сообщается, что пострадавшая — гражданка Киргизии, которая находится в России без регистрации.

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