Думали, что огромная акула: дайверов напугало очень редкое морское "чудовище" (фото)

Полин Дюссо заметила, как огромное существо закрыло собой солнечный свет и поплыло прямо над ними. Изначально она подумала, что это акула, но оказалось, что это было "чудовище" уникальной формы.

У берегов Новой Зеландии морской биолог Полин Дюссо и ее коллеги дайверы занимались исследованиями, во время чего они встретились с очень редким и большим морским существом. Его называют обыкновенной луной-рыбой. Об этом пишет Daily Star.

Команда дайверов погружались в фьорде Брейкси-Саунд.

"В какой-то момент во время погружения я почувствовала присутствие надо мной чего-то, заслоняющего солнце. Наверное, моему мозгу потребовалось несколько секунд, чтобы щелкнуть – сначала я была ошеломлена размером объекта", – рассказала женщина.

По словам морского биолога, изначально она подумала, что это акула. Однако, заметив уникальные формы "чудовища", она поняла, что это обычная луна-рыба. Обычно длина этих существ составляет около 1,8 метров, но этот экземпляр оказался уникальным – его длина составила примерно 4 метра.

Морской биолог Полин Дюссо изначально подумала, что увидела акула Фото: PEN NEWS

Дюссо отметила, что очень редко встречается с такими существами во время своих погружений. Она никогда раньше не сталкивалась с такой рыбой, но один из дайверов рассказал ей, что в Тасмании он встречал рыбу, размеры которой были по меньшей мере в три раза больше.

"На поверхности их часто принимают за акул из-за длинного и острого спинного плавника, но, в отличие от них, они двигают им, чтобы плавать", – добавила исследователь

Ранее Фокус писал, что дайвер нашел огромный зуб акулы-мегалодона. Майкл Настасио занимался их поисками 12 лет. Мегалодоны были самыми крупными из когда-либо существовавших акул и встречались по всему миру. Их длина могла достигать более 18 метров, а каждый из их зубов был размером с ладонь взрослого человека.

Также сообщалось, что акулу проглотило гигантское морское чудовище. Капитан рыболовецкой компании Джон Броссар и его команда пытались поймать на удочку рыбу, но существо, которое плавало под их лодкой, выпрыгнуло из воды и ухватило их добычу.