"Не делай этого": Трамп заявил, что задержал вторжение РФ в Украину на несколько лет

Экс-президент США убежден, что при его правлении Путин не решился бы на полномасштабную войну с Украиной. Трамп подчеркнул, что у него крепкие отношения с президентом РФ.

Бывший президент Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что его разговор с президентом России Владимиром Путиным отсрочил вторжение в Украину на несколько лет.

В разговоре с ведущим Бретом Байером экс-глава государства сообщил, что предупредил Путина о вторжении: "Я сказал, что если ты это сделаешь, тебе придется заплатить адом. Это будет катастрофа. Не делай этого".

Трамп также убежден, что при его правлении Путин не решился бы на такой шаг: "Он бы не сделал этого, если бы это был я. Он сделал это после того, как я ушел".

Также Трамп заявил, что у него хорошие и крепкие отношения с Владимиром Путиным, хотя он уже давно с ним не общался.

"С Путиным у меня очень хорошие отношения. Я имею в виду, что я давно с ним не разговаривал, но у меня очень крепкие отношения с Путиным", — заявил Трамп.

16 июня сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил Трампа и губернатора Флориды Рона Десантиса в Украину. Глава государства напомнил, что в случае победы России Путин продолжил бы захват территорий соседних стран. Также Зеленский подверг сомнению заявление Трампа об "окончании войны в Украине за 24 часа".

Ранее, 13 июня, Фокус писал о том, Дональда Трампа арестовали в зале суда в Майами, ему грозит более 300 лет тюрьмы. 13 июня Трамп прибыл в здание федерального суда в Майами для беспрецедентного слушания. Слушания проходят по 37 уголовным обвинениям.