"Край вдов и сирот": шаманы на родине Шойгу провели обряд для победы в войне, — СМИ

Мероприятия проводились в день летнего солнцестояния. На обряд могли прийти все, кто "желает благословения духов" и хочет, чтобы РФ победила в войне против Украины.

На территории Российской Федерации шаманы провели специальный отряд, который якобы должен будет им помочь победить в войне против Украины. Об этом сообщают российские СМИ 21 июня.

Происходили эти мероприятия в день летнего солнцестояния, чтобы якобы привлечь благополучие для всего человечества. Местная религиозная организация шаманов Адыг-Ээрен отметила, что на обряд могли прийти все, кто желает благословение духов и желает России победить в войне против Украины.

В частности шаманы, проживающие на родине главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, попросили здоровья для российских оккупантов.

"Это очень мощный день с энергетической точки зрения, в который считается важным заручиться поддержкой духов и предков для благополучного исхода лета. Шаманы просили о благополучии человечества, победе наших воинов на специальной военной операции и здоровье им", — говорится в сообщении.

Примечательно, что подобные обряды проводились и в других российских регионах. День летнего солнцестояния в мире считается поворотным в жизни человека и в природе, ведь после этого ночи будут становиться дольше, а дни — короче.

Напомним, 20 июня российские СМИ писали о том, что Сергей Шойгу превратил родной регион в РФ в край вдов и сирот. С начала полномасштабной войны в Украине, число получателей пенсии по потере кормильца выросло в Тыве более чем в 5 раз. Почти все новые получатели выплат являются родственниками военных.

29 декабря 2022 года сообщалось, что шаманы из Перу предсказали окончание российско-украинской войны. Для ритуала приветствия нового года они использовали цветы, благовония и фотографии президента Украины Владимира Зеленского и лидера РФ Владимира Путина. Отмечалось, что договор между двумя странами может быть подписан ближе к августу 2023 года.