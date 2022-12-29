"Мир не за горами": шаманы из Перу предсказали окончание российско-украинской войны

После ритуалов приветствия наступающего года шаманы сделали вывод, что боевые действия в Украине закончатся до августа 2023-го.

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Группа шаманов из Лима (Перу, Южная Америка) предсказала окончание российско-украинской войны уже в 2023 году. Об этом пишет Reuters.

Специальную церемонию шаманы провели на вершине холма, одетые в традиционную андскую одежду. Для ритуала приветствия нового года они использовали цветы, благовония и фотографии президента Украины Владимира Зеленского и лидера РФ Владимира Путина.

"Все это успокоится. Наступит мир, спокойствие. Это то, что мы видели", — сказала шаманка Клеоф Седано.

По ее словам, мирный договор между двумя странами будет подписан к августу 2023 года.

К слову, шаманы также предсказали в наступающем году большие стихийные бедствия.

В следующем году будет землетрясение, но не в столице Перу, а в другом месте, в основном за границей в северной части Америки, которой могут быть Соединенные Штаты. Будет много трагедий, в основном климатических, — сказал шаман Уолтер Аларкон.

Напомним, в сентябре 2022 года секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о сроках окончания войны в Украине. По его словам, война с Россией не закончится быстро, однако она не будет продолжаться годами.

В то же время Украинский институт будущего спрогнозировал, что окончание войны с Россией будет в мае или октябре 2023 года. На это указывает три фактора, а именно — РФ ввела в Украину 3-й армейский корпус, который никак не повлиял на ход военных действий, а собирался внутри страны с трудом. Второй — у РФ исчерпывается ракетные и артиллерийские ресурсы. Третий фактор заключается в том, что Россия остановила Северный поток-1 и сокращает поставки газа в ЕС.