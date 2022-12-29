"Мир не за горами": шамани з Перу передбачили закінчення російсько-української війни

Після ритуалів вітання наступного року шамани зробили висновок, що бойові дії в Україні закінчаться до серпня 2023-го.

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Група шаманів із Ліма (Перу, Південна Америка) передбачила закінчення російсько-української війни вже в 2023 році. Про це пише Reuters.

Спеціальну церемонію шамани провели на вершині пагорба, одягнені в традиційний андський одяг. Для ритуалу вітання нового року вони використовували квіти, пахощі та фото президента України Володимира Зеленського та лідера РФ Володимира Путіна.

"Усе це заспокоїться. Настане мир, спокій. Це те, що ми бачили", — сказала шаманка Клеоф Седано.

За її словами, мирний договір між двома країнами буде підписано до серпня 2023 року.

До речі, шамани також передбачили у наступному році великі стихійні лиха.

Наступного року буде землетрус, але не в столиці Перу, а в іншому місці, переважно за кордоном у північній частині Америки, якою можуть бути Сполучені Штати. Буде багато трагедій, переважно кліматичних, — сказав шаман Волтер Аларкон.

Нагадаємо, у вересні 2022 року секретар РНБО Олексій Данілов розповів про терміни закінчення війни в Україні. За його словами, війна з Росією не закінчиться швидко, проте вона не триватиме роками.

Водночас Український інститут майбутнього спрогнозував, що закінчення війни з Росією буде у травні чи жовтні 2023 року. На це вказує три чинники: РФ ввела в Україну 3-й армійський корпус, який ніяк не вплинув на перебіг воєнних дій, а збирався всередині країни насилу. Другий — в РФ вичерпуються ракетні й артилерійські ресурси. Третій чинник полягає в тому, що Росія зупинила Північний потік-1 та скорочує постачання газу в ЄС.