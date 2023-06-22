Месть за ордер на арест Путина: в Москве объявили в розыск судью МУС, — росСМИ (фото)

Информацию о Росарио Сальваторе Айтале, который якобы скрывается от московских следователей, просят передавать полиции. По данным медиа, в розыск должны объявить еще трех человек, причастных к выдаче ордера в Гааге.

Следственный комитет России объявит в розыск главу и трех судей Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, которые выдали ордер на арест президента страны-агрессорки Владимира Путина. Об этом сообщили журналисты "РИА Новости" еще 11 мая.

Уже 22 июня в том же СМИ опубликовали фото объявления о розыске судьи Росарио Сальваторе Айталы из столичного отделения Министерства внутренних дел.

"Один из судей Международного уголовного суда Росарио Сальваторе Айтала, который выдал ордер на арест Путина, появился в базе розыска МВД России", — отметили в медиа.

По данным СМИ, фотографию иностранного судьи с подписью "внимание розыск" повесили на стенде в отделении района Свиблово, что в Москве. Авторы объявления предлагают сообщить информацию об Айталу, позвонив в полицию.

"Управлением уголовного розыска ГУ МВД России по городу Москва разыскивается скрывшийся от органов следствия Айтала Росарио Сальваторе", — говорится в объявлении.

Фото: РИА Новости

Напомним, 17 марта МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Фокус собрал реакции мира на это историческое событие.

Позже, 19 мая, в росСМИ сообщили об объявлении в розыск прокурора МУС Карима Хана. Также вражеский СК возбудил дело против судей Томоко Акане, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.