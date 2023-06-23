Рисовал даже в тюрьме: художник-аферист рассказал, как заработал свой первый миллион

Макс Брандретт трижды попадал в тюрьму за свои художественные подделки. Но даже в тюрьме ему удавалось зарабатывать деньги благодаря навыкам работы с кистью.

75-летний Макс Брандретт, известный как Макс Фальсификатор, создал сотни подделок за 15 лет "работы художником", прежде чем исправиться. Об этом пишет Daily Star.

Фальсификатор произведений искусства номер один в Великобритании прошел путь от уборки за слонами до зарабатывания миллионов — до того, как оказался в тюрьме. Макс воссоздал работы известных художников, включая Бэнкси и итальянского художника Караваджо. Однажды он даже нарисовал портрет матери близнецов Крей.

Даже тюрьма не остановила его. Он смог пронести в камеру материалы, чтобы подделать несколько картин, заработав на этом до 4 000 фунтов стерлингов. Однако пенсионер не всегда увлекался искусством. Картинами и рисованием он начал интересоваться после того, как сбежал из дома и попал в цирк.

Картинами и рисованием он начал интересоваться после того, как сбежал из дома и попал в цирк Фото: Daily Star

Во время работы на шоу ему было поручено ухаживать за 12 слонами, в том числе выполнять и не очень желательную работу. Чтобы животные не испражнялись во время шоу, Максу поручали засунуть руку в зад животного и вытащить все "какашки".

Вскоре после этого он переехал в Лондон и начал продавать рисунки на Портобелло-роуд по субботам. Только после того, как он встретил своего наставника и делового партнера Сэмми Коэна, его подделки казались в галереях и аукционных домах.

В беседе с LadBible TV Макс утверждает, что он никогда не пытался подделать ни одного из действительно известных художников или произведений. Вместо этого он выбирал более мелкие работы, которые вызывали меньше вопросов и не подвергались столь пристальному изучению.

Британцы отыгрывали роли отца и сына, которые ничего не знали о скрытой драгоценности, на которую они наткнулись. Их план почти всегда срабатывал.

Мужчина и его напарник создавали около четырех подделок в месяц Фото: Daily Star

Хотя художник утверждает, что его фальшивки в основном удавались, он не раз попадал в тюрьму, когда его ловили. Но это его не остановило. Макс вспоминает момент в тюрьме Дорчестера, когда Сэмми пришел навестить его и попросил создать больше подделок из его камеры. Ему удалось пронести шесть рулонов старой бумаги и другие принадлежности в своем одежде.

Макс начал воссоздавать произведения искусства в тюрьме, используя библиотечную книгу в качестве справочника и пряча подделки в своей Библии. Художник утверждает, что он заработал около 4000-5000 фунтов стерлингов, создавая эти подделки в своей камере. Мужчина не знает точно, сколько он заработал за 15 лет подделок, в течение которых он и его напарник создавали около четырех подделок в месяц.

"Я думаю, что это может быть от 100 миллионов фунтов стерлингов до почти миллиона", — добавил британец.

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