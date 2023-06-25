Под Москвой разбился спортивный самолет чемпиона по пилотажу: есть жертвы (фото, видео)

На борту Як-52 находились чемпион Московской области по пилотажу Евгений Бессмертный и его девушка. Паре не удалось выжить в результате авиакатастрофы.

В районе аэропорта Малино-Харино, который находится в Московской области, разбился легкомоторный спортивный самолет Як-52. Погибли два человека. Об этом сообщает прокремлевские издание Mash.

Отмечается, что на борту самолета был чемпион Московской области в летном многоборье и студент четвертого курса Ульяновского авиационного института Евгений Бессмертный со своей подругой. По данным СМИ, он готовился к соревнованиям в Подмосковье, а самолет находился в собственности его матери.

На месте работают экстренные службы.

Напомним, что в Курске прозвучали взрывы, а местные власти заявили о перехвате четырех БПЛА в воздушном пространстве города. Инцидент произошел в ночь на 24 июня, примерно в 2 утра. В произошедшем обвинили Украину. Возможными целями дронов были российские военные объекты, объяснили россияне.

23 июня Силы обороны Украины нанесли удар по базе Росгвардии в Геническе. По словам командующего Воздушных сил Николая Олещука, это был ответ Украины на ракетный террор российских оккупантов.

Также сообщалось, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объяснил, зачем был сбит Ил-22 с десятью пилотами на борту. Он объяснил это человеческим фактором, но сказал, что якобы готов выплатить семьям погибших 50 млн рублей. Также за время бунта Пригожина российские войска потеряли самолет Ил-22ВзПУ, считающийся воздушным пунктом управления, несколько единиц авиа- и другой техники.