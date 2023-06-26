Разрабатывал сверхзвуковой самолет: в РФ осудили 71-летнего физика за госизмену

По данным российского следствия, Валерий Голубкин якобы передавал ученому из Нидерландов отчеты, в которых содержалась государственная тайна.

Московский городской приговорил 71-летнего российского физика Валерия Голубкина к 12 годам колонии строго режима по делу о государственной измене. Об этом пишет Русская служба BBC 26 июня.

Сообщается, что ученый был сотрудником Центрального аэрогидродинамического института и автором научных работ, посвященных конструкциям сверхзвуковых самолетов. Ему вменяют передачу секретных данным за границу.

В госизмене Голубкина обвинили еще в 2021 году, и с тех пор он пребывал в СИЗО. По словам физика, обвинение против него связано с его работой над созданием высокоскоростного пассажирского самолета, план работы по которому утверждал Минпромторг.

По версии следствия, ученый якобы передавал коллеге из Нидерландов отчеты, в которых содержалась засекреченная информация.

Сам Валерий Голубкин не признает своей вины. Как отмечает его адвокат, у физика-теоретика не было доступа к государственной тайне. По данным правозащитного проекта "Первый отдел", перед отправкой документов сразу три комиссии подтвердили, что никакой гостайны там нет

"Среди ученых очень просто найти преступников с нашими законами. Это галочка, это звездочка кому-то на погоны, это премии", — прокомментировала обвинение дочь физика Ирина.

Напомним, что 20 июня в Российской Федерации осудили жителя Нижнего Новгорода за шпионаж в пользу Украины, США и Великобритании. Журналисты утверждают, что мужчина якобы долго готовился совершить госизмену.

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