По данным журналистов, экс-глава аппарата Белого дома Марк Медоуз писал мемуары, а Трамп показал ему секретный документ с планами напасть на Иран. Бывший президент злился на главу Объединенного комитета начальников штабов США, ведь он был против этой идеи.

Экс-президент США Дональд Трамп показывал помощникам секретные документы Пентагона с планами нападения на Иран. Об этом сообщил телеканал CNN со ccылкой на двухминутную аудиозапись разговора.

По утверждению канала, в записи содержатся важные детали доказательства обвинения в адрес Трампа от спецпрокурора Джека Смита в неправильном обращении с секретной информацией.

Согласно данным, в июле 2021 года бывший руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз работал над написанием мемуаров. Трамп показывал "секретную информацию о плане нападения на Иран" ему, издателю и своим двум сотрудникам.

Как отмечает телеканал, эта двухминутная аудиозапись может стать важным доказательством в деле о ненадлежащем обращении с секретными документами.

"Трамп тогда был в ярости из-за статьи New Yorker о главе Объединенного комитета начальников штабов Марке Милли, в которой говорилось, что Милли был против нанесения удара по Ирану. Генерал волновался, что Трамп спровоцирует полномасштабный конфликт", — отметили журналисты CNN.

Представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг заявил, что данная аудиозапись лишний раз доказывает отсутствие злонамерений в действиях 45-го президента США.

Напомним, что газета The New York Times выяснила, как Дональд Трамп платит за адвокатские услуги. По данным СМИ, он берет деньги, собранные для предвыборной кампании к выборам 2024 года.

Часть опросов показали высокую вероятность победы Трампа на президентских выборах в США в ноябре 2024 года. При таком сценарии лидер республиканцев может предложить электорату задуматься о целесообразности военной поддержки Киева.