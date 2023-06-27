В США давят на Байдена с призывом отправит кассетные боеприпасы Украине, — Foreign Policy

Такое оружие можно использовать для выстрелов из артиллерийских орудий и разбрасывания на поле боя до 88 бомб. Это помогло бы Украине прорезать российские танки и окопанные позиции.

Группа законодателей из двух политических партий выступает с призывом администрации президента США, Джо Байдена, о предоставлении Украине кассетных боеприпасов. Эти боеприпасы могут сыграть важную роль в прорыве укрепленных российских линий, которые препятствуют продвижению текущей контрнаступательной операции Киева. Об этом сообщает издание Foreign Policy.

В пятницу двухпартийная группа, возглавляемая Хельсинкской комиссией, направила письмо президенту США Джо Байдену, в котором призывала Белый дом предоставить Украине усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения, известные как DPICM. Эти боеприпасы предназначены для помощи в контрнаступлении украинских войск.

Это оружие имеет возможность осуществлять выстрелы из артиллерийских орудий и разбрасывать до 88 бомб по полю боя. Использование такого оружия помогло бы Украине пробить российские танки и уничтожить окопанные позиции противника. Однако, необходимо учесть, что если эти бомбы не будут обезврежены, они могут оставаться опасными для гражданских лиц и наносить им вред еще долгое время после окончания боевых действий.

Законодатели учитывают потенциальные проблемы с правами человека, которые могут возникнуть в связи с использованием данного оружия. Однако, они заявили, что Украина проявила ответственность в обращении с оружием, предоставленным США.

"Во время холодной войны DPICM были разработаны и использованы специально для противодействия численному и материальному превосходству России. Теперь они могут быть использованы по назначению для защиты Украины — и для защиты Украиной Европы, и, в конце концов, для национальной безопасности США", — считают законодатели.

Бывший советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс отметил, что когда DPICM достигает цели, она убивает гораздо больше россиян. Суббоеприпасы, которые поступают от DPICM, имеют кумулятивный заряд, который может пробивать броню от 4 до 8 дюймов (10.16 — 20.32 см).

"Так что технически, чтобы уничтожить взвод или роту, вы будете стрелять гораздо меньше", — сказал он.

Военные аналитики говорят, что DPICM может помочь решить проблему нехватки артиллерии Украины.

Другие эксперты высказывают опасения относительно отправки кассетных боеприпасов, указывая на потенциальное подрывание международных режимов контроля над вооружениями, включая Конвенцию о кассетных боеприпасах. Эта конвенция призвана предотвратить глобальное распространение таких контроверзных боеприпасов, которые разбрасывают взрывные бомбы на большие территории.

При этом в администрации Байдена, похоже, склоняются к возможному предоставлению оружия. Поэтому президент США мог бы предоставить Конгрессу указание, позволяющее передачу спорных боеприпасов Украине.

Напомним, 18 февраля 2023 года Фокус писал о том, какое вооружение могла просить украинская сторона у США во время встречи в формате "Рамштайн". По словам эксперта, с которым пообщались журналисты, речь шла о боеприпасах для артиллерийских систем 155 мм, конвенционном оружии, разработанном в США.

А 22 марта СМИ писали о том, что республиканцы в Конгрессе США призвали Байдена передать Украине кассетные боеприпасы DPICM. Политики от Республиканской партии США считают, что нежелание Белого Дома передавать такие снаряды и другую помощь "отображается на поле боя в Бахмуте и других местах в Украине".