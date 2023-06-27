На случай нападения: Лукашенко рассказал о планах размещения ядерного оружия (видео)

По словам Александра Лукашенко, российское ядерное оружие рассредоточат на нескольких площадках в стране.

Минобороны и КГБ Белоруссии поставлена задача определить алгоритм применения тактического ядерного оружия (ТЯО) в случае внешней агрессии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко после церемонии вручения погон высшему офицерскому составу 27 июня, передает белорусское издание БелТА.

По его словам, основа заключается в том, чтобы использовать ядерное оружие в случае нападения на территорию страны. При этом глава республики добавил, что несет персональную ответственность за сохранность ТЯО.

"С ядерной державой никто никогда не воевал. Сейчас главная задача. Гулевич (Виктор, первый замминистра обороны — Ред.) как раз присутствует здесь. Ему, министру и председателю КГБ, поставлена задача — определить алгоритм применения этого оружия", — заявил политик.

Кроме того, он добавил, что российское ядерное оружие рассредоточат на нескольких площадках в стране.

Напомним, 19 июня представитель Президента в Верховной Раде Федор Вениславский заявил, что у Украины нет никаких доказательств того, что Россия уже разместила ядерное оружие на территории Беларуси.

Кроме того, Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило 19 июня, что существует возможность возвращение ядерного оружия из Беларуси в Россию. По их утверждению, такое решение связано с военной поддержкой Украины со стороны Запада.

Также напомним, что белорусский лидер Александр Лукашенко 13 июня заявил, что без колебаний применит ядерное оружие, если возникнет угроза Беларуси.