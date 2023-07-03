Лорды Великобритании побывали на вечеринке Андрея Келина, где дипломат пытался объяснить необходимость войны в Украине. Ричард Белфи считает Крым российским, а Роберт Скидельски выражает приверженность к россиянам.

Двое британских лордов посетили вечеринку российского посла в резиденции в Лондоне по поводу Дня России. Об этом говорится в материале The Guardian от 2 июля.

Среди 50 гостей на праздновании, организованном дипломатом страны-агрессора Андреем Келиным, были лорд-консерватор Ричард Белфи и лорд Роберт Скидельский.

Во время своего выступления Келин пытался оправдать полномасштабное вторжение РФ в Украину. По его словам, "для того, чтобы нормально развиваться, Россия должна сначала справиться со значительными угрозами своей безопасности". Великобританию посол обвинил в "большом стратегическом просчете" из-за враждебного отношения к стране-агрессорке.

В комментарии журналистам Белфи подтвердил, что присутствовал на вечеринке, и рассказал, что имел поверхностный разговор с вражеским послом по поводу обороны. Он убежден, что в конце концов Украина будет вынуждена проводить переговоры с РФ и уступить часть своих земель.

"Украина, честно говоря, беспорядочная страна. Она была сколочена Черчиллем и Сталиным в конце Второй мировой войны", — добавил он.

Крым Белфи считает "несомненно российским", а претензии Кремля на Донецк и Луганск — законными.

Также журналисты поговорили с другим лордом — Скидельски. Он заявил, что выступал против полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, однако пришел на празднование "выразить свое уважение и приверженность к русскому народу на его национальном уровне".

В СМИ подчеркнули, что Скидельски был неисполнительным директором российской нефтяной компании "Роснефть" в 2016-2021 годах. После полномасштабного вторжения лорд осудил действия Кремля, однако в то же время раскритиковал НАТО за отсутствие гарантий, что альянс не будет расширяться.

Напомним, Папский посланник кардинал Маттео Дзуппи посетил Москву. Он заверил, что визит не касался никакого мирного плана или посредничества, а был направлен на гуманитарные вопросы.

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